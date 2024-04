Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseursalon - Täter entwenden Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Hofekamp

12.04.2024, 18.00 Uhr bis 13.04.2024, 09.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in einen Friseursalon in der Straße Hofekamp im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben ein und entwendeten Bargeld.

Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe des Geschäftes in der Straße Hofekamp ein und gelangten so in den Innenraum. Dort nahmen sie Trinkgeldsammelbehältnisse und einen Router an sich und flüchteten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell