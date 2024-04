POL-WOB: Einbruch auf Weihnachtsbaumplantage - Täter entwenden Werkzeug

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Weidenkamp 12.04.2024, 07.15 Uhr bis 13.00 Uhr Unbekannte Täter brachen am Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Weidenkamp im Wolfsburger Ortsteil Fallerleben ein und entwendeten Schmuck. Die Abwesenheit der Hauseigentümerin nutzten Einbrecher am Freitag in der Zeit von 07.15 Uhr bis 13.00 Uhr, um sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. ...

