Polizei Düren

POL-DN: Strahlender Sonnenschein lockt Motorradfahrer - Polizei registriert über 500 Geschwindigkeitsverstöße

Hürtgenwald (ots)

Am vergangenen Wochenende nutzen zahlreiche Motorradbegeisterte das ideale Wetter für Ausfahrten in der malerischen Eifel. Jedoch wurde die Freude am Fahren für einige durch Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen getrübt.

Bei intensiven Geschwindigkeitskontrollen auf der L24 bei Raffelsbrand, stellte die Polizei Düren insgesamt 501 Verstöße fest, wobei besonders Motorradfahrer negativ auffielen. Allein am Samstag waren gleich 16 Biker so schnell, dass ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot drohen.

An der Spitze der Verstöße stand dabei ein 42-jähriger Mann aus Übach-Palenberg, der innerhalb von zehn Minuten gleich dreimal mit hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen wurde. Besonders gravierend war sein Fehlverhalten in einem Kurvenbereich in Richtung Vossenack, wo er mit 124 km/h statt der erlaubten 50 km/h und später sogar mit 136 km/h unterwegs war. Bei seiner Fahrt in die entgegengesetzte Richtung überschritt er die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h dann nochmals um 34 km/h.

Dieses rücksichtslose Verhalten des Motorradfahrers wird nun wahrscheinlich teure Konsequenzen nach sich ziehen: Der Bußgeldkatalog sieht allein für die ersten beiden Verstöße ein Bußgeld von 1.400 Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot vor.

Diese Kontrollaktion unterstreicht die Notwendigkeit, die Geschwindigkeitsvorschriften zu respektieren und die eigene sowie der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Die Polizei Düren wird ihre Präsenz und die Kontrollen in den kommenden Wochen daher weiter verstärken, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und derart rücksichtsloses Verhalten konsequent zu ahnden.

