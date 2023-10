Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Ohne Führerschein gefahren ++ Diebstahl auf Baustelle ++ Vier Personen bei Unfall schwer verletzt ++ Unter Drogeneinfluss gefahren ++ Motorboot entwendet +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Ohne Führerschein gefahren + Achim. In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 04:00 Uhr auf der Autobahn 1 einen Pkw Renault. Während der Kontrolle konnte der 31-jährige Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+ Diebstahl auf Baustelle + Oyten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Oyten zu einem Diebstahl von einer Baustelle. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter in den Nachtstunden auf das Gelände einer Baustelle an der Margarete-Steiff-Straße. Dort entwendeten sie mehrere hundert Meter Kabel. Danach flüchteten sie unerkannt mit dem Diebesgut. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Oyten unter 04207/911060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Vier Personen bei Unfall schwer verletzt + Schwanewede. Am Sonntagabend kam es in der Betonstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren lebensgefährlich verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 78-jähriger gegen 18:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Betonstraße und wollte nach links in den Lehrhofsweg abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden Honda. Der 19-jährige Fahrer des Honda wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er wurde durch den Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Seine beiden Mitfahrer (18 und 23 Jahre alt) erlitten ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Der Mercedesfahrer wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der Ermittlungen zum Verkehrsunfall hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Betonstraße musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei circa 13.000 Euro.

+ Unter Drogeneinfluss gefahren + Worpswede. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte aus Osterholz einen VW an der Bergedorfer Straße. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bei dem 28-jährigen Fahrer fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

+ Motorboot entwendet + Ritterhude. Von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag wurde an der Riesstraße ein Motorboot entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem Steg. Dort stahlen sie ein Motorboot. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei Ritterhude nimmt unter 04292/811740 Zeugenhinweise entgegen.

