Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Weidenkamp

12.04.2024, 07.15 Uhr bis 13.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Weidenkamp im Wolfsburger Ortsteil Fallerleben ein und entwendeten Schmuck.

Die Abwesenheit der Hauseigentümerin nutzten Einbrecher am Freitag in der Zeit von 07.15 Uhr bis 13.00 Uhr, um sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Die Täter durchsuchten Schränke und Kommoden nach möglichem Diebesgut. Mit vorgefundenem Schmuck entkamen sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

