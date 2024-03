Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Süd/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Samstag (16.03.2024) in ein Einfamilienhaus an der Hohewartstraße eingebrochen, an der Straße Im Oberen Kienle und an der Gänsheidestraße haben Alarmanlagen die Einbrecher vertrieben. An der Hohewartstraße hebelten die Täter am Samstag, zwischen 10.30 Uhr und 12.35 Uhr, ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Möbel. Sie flüchteten mit Gold und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro. An der Straße Im Oberen Kienle lösten die Einbrecher gegen 16.40 Uhr, beim Versuch die Terrassentür aufzuhebeln, den Alarm aus und flüchteten unerkannt. An einem Einfamilienhaus an der Gänsheidestraße löste gegen 22.45 Uhr die Alarmanlage aus. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass die Täter die Terrassentür sowie Fensterläden aufgehebelt hatten, bevor sie ohne Beute flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

