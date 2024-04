Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radmuttern an zwei Fahrzeugen gelöst - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Elmstraße

03.04.2024, 15.30 Uhr bis 18.20 Uhr

Schöningen, Grasmühle

10.04.2024, 10.00 Uhr bis 19.35 Uhr

Unbekannte Täter lösten innerhalb einer Woche in Schöningen die Radmuttern an zwei Fahrzeugen. Nur durch Glück wurden die Fahrer nicht verletzt.

Der erste Vorfall ereignete sich am 03.04.2024. Der Schöninger befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi die Bundesstraße 82, als sich in kurz hinter der Straße Am Galgenberg plötzlich sein Vorderrad löste. Zuvor hatte beim Verlassen eines Tankstellengeländes ein Geräusch wahrgenommen, dem aber zunächst keine Bedeutung beigemessen.

Nach bisherigen Ermittlungen dürften die Täter die Radmuttern in der Elmstraße gelöst haben.

Am Mittwoch, 10.04.2024, ereignete sich die zweite Tat.

Der Fahrer eines Skoda bemerkte gegen 19.30 Uhr während seiner Fahrt auf der Landesstraße 627 von Dettum in Richtung Bansleben, brummende Geräusche an seinem Pkw. Da ihm das seltsam vorkam, verringerte der Schöninger zunächst seine Geschwindigkeit. Nach wenigen Metern veränderte sich die Fahrdynamik erheblich und er konnte seinen Pkw gerade noch zum Stehen bringen. Bei einer näheren Betrachtung stellte der Skoda-Fahrer erschrocken fest, dass sich nur noch ein Radbolzen an seinem linken Vorderrad befand.

Die Ermittler gehen von vorsätzlichen Taten aus und haben Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Inwieweit es einen Tatzusammenhang gibt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Fahrzeuge betroffen sind.

Aus diesem Grund werden Betroffene, die ebenfalls gelöste Radmuttern an ihren Fahrzeugen vorgefunden haben und Zeugen, die verdächtige Personen geshen haben, gebeten, sich mit den Ermittlern in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/96830 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell