POL-WOB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Ursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Hofekamp 12.04.2024, 18.00 Uhr bis 13.04.2024, 09.45 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in einen Friseursalon in der Straße Hofekamp im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben ein und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe des Geschäftes in der Straße Hofekamp ein und gelangten so in den ...

