POL-SU: Korrektur: Pkw überschlägt sich nach Kollision mit Baum. Eine Schwerverletzte

Much-Wellerscheid (ots) - Am Samstagmorgen wurde der Polizeileitstelle um 07.20 Uhr ein überschlagener Pkw in Much gemeldet. Wie die Polizei vor Ort feststellen konnte, war eine 46-jährige Gummersbacherin mit ihrem Pkw auf der B56 aus Much kommend in Fahrtrichtung Drabenderhöhe unterwegs gewesen. Nach der Ortschaft Wellerscheid verlor sie eingangs einer Linkskurve ...

mehr