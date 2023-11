BPOLI-OG: Deutsch-französische Streife nimmt zweifach gesuchten Straftäter fest

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Sonntag einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle eines 36-jährigen türkischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Kehl, stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Der Cousin des Mannes konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1843,50 Euro bezahlen und seinen Cousin vor einem Gefängnisaufenthalt bewahren. Rückfragen bitte an: ...

