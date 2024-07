Feuerwehr München

FW-M: Auffahrunfall auf der Autobahn (Freiham Süd)

München (ots)

Donnerstag, 18. Juli 2024, 12.26 Uhr

A96 Lindau - München

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn haben sich drei Personen verletzt.

Mitarbeiter der Autobahnverkehrstechnik waren, abgesichert durch einen Verkehrssicherungsanhänger auf der Autobahn von Lindau Richtung München tätig. Als sich ein Unfall mit einem Auto und dem Sicherungsanhänger ereignete, riefen die Mitarbeiter sofort den Notruf.

Da sich der Unfallort nahe an der Grenze zwischen der Stadt und dem Landkreis München ereignete, wurden sowohl Einsatzkräfte der Stadt als auch des Landkreises zur Unfallstelle geschickt. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die beiden Unfallfahrzeuge schwer beschädigt vor. Die Mitarbeiter der Verkehrstechnik hatten schon Erstmaßnahmen eingeleitet.

Die beiden im silbernen Mercedes sitzenden Insassen waren glücklicherweise ansprechbar und nicht eingeklemmt. Nach einer Untersuchung durch das Notarztteam wurden sie aus dem Auto in Rettungswägen umgelagert und in Kliniken zur weiteren Untersuchung transportiert. Ein Insasse des Lkw, der den Anhänger zog, war ebenfalls zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug. Vor Ort wurde er ambulant behandelt, musste aber nicht in eine Klinik.

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und nach der Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsstoffe konnte die Einsatzstelle an die Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden.

Während dem Einsatz kam es zur zeitweisen Vollsperrung und im späteren Verlauf einem Ausleiten des Verkehrs über den Standstreifen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen und Germering

