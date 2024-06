LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Gestern Abend kam es in der Stedtfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der 49-Jährige befuhr offenbar den Gehweg und übersah eine 62 Jahre alte Frau, die aus einem Grundstück auf den Gehweg trat. Beide kamen zu Fall und erlitten leichte Verletzungen. Die 62-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

