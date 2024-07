Feuerwehr München

FW-M: Schornstein durch Blitz zerstört (Nymphenburg)

München (ots)

Dienstag, 16. Juli 2024; 1.32 Uhr

Rüdigerstraße

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Blitzeinschlag erheblichen Schaden an einem Schornstein verursacht. Mehrere Gebäude mussten vorübergehend von der Gasversorgung getrennt werden.

Der Leitstelle München wurde eine Rauchentwicklung in der Küche nach einem Blitzeinschlag gemeldet. Als die Einheiten der Berufsfeuerwehr an der Einsatzadresse eintrafen, war zwar kein Feuer oder Rauch mehr erkennbar, eine Wohnung war aber komplett stromlos. Nach einer umfangreichen Erkundung durch die Einsatzkräfte - unter anderem mit der 30 Meter hohen Drehleiter - konnte letztlich die Ursache für die vorübergehende Rauchentwicklung und den Stromausfall gefunden werden. Ein Blitz schlug offensichtlich in den Kamin des Wohnhauses ein und verursachte einen beträchtlichen Schaden. Da nicht sichergestellt werden konnte, dass ein möglicher Betrieb von Gasheizungen zu einer Ausbreitung giftiger Emissionen durch den teilzerstörten Kamin im Gebäude führt, mussten das beschädigte und die benachbarten Gebäude von der Gaswache vom Netz genommen werden.

Die Einsatzstelle konnte nach Ausschluss weiterer Gefahren an den Hauseigentümer übergeben werden. Die Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

