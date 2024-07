Feuerwehr München

FW-M: Umgestürzter Kleintransporter blockiert Fahrbahn (Hadern)

München (ots)

Mittwoch, 17. Juli 2024; 12.41 Uhr

Haderunstraße

Am Dienstagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall im Münchener Westen gekommen. Obwohl sich den Einsatzkräften ein spektakuläres Bild bot, waren fünf beteiligte Personen lediglich leicht verletzt - darunter zwei Kinder.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr München an der Einsatzstelle ankamen bestätigte sich die Alarmmeldung "Verkehrsunfall - Person eingeklemmt" glücklicherweise nicht. Nach dem Zusammenstoß eines Transporters und eines VW-Busses, der als Schulbus genutzt wurde, konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte alle Beteiligten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Aus unbekannter Ursache kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wodurch der Kleintransporter umkippte und quer auf der Straße zum Liegen kam. Der VW wurde im Frontbereich beschädigt. Ein unbeteiligter silberner VW wurde durch das umkippende Fahrzeug beschädigt, ebenso wurde eine Straßenlaterne umgeknickt. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Zeitgleich wurde der Rettungsdienst bei der Sichtung und Behandlung der fünf Betroffenen unterstützt. Nach einer ambulanten Versorgung konnten die Insassen des Lieferwagens sowie der Fahrer des Kleinbusses vor Ort verbleiben. Die beiden 9-jährigen Mädchen, die sich zum Unfallzeitpunkt im VW-Bus befanden, wurden vorsorglich mit leichten Verletzungen zur Abklärung in eine Klinik gebracht. Abschließend wurde der umgestürzte Lieferwagen mit der Seilwinde des Rüstwagens wieder aufgerichtet und so die Straße wieder frei für den Verkehr.

Der Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

