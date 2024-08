Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau randaliert in Elektronikgeschäft

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (31. Juli) wurden mehrere Fernsehgeräte in einem Elektrofachmarkt in Siegburg beschädigt.

Gegen 11:30 Uhr betrat eine 35-jährige Frau das Geschäft an der Straße "Zum Hohen Ufer". Wortlos begab sie sich in die Abteilung der Fernsehgeräte und begann dort, diese durch Tritte und Herunterreißen aus den Regalen zu beschädigen. Insgesamt wurden sieben Fernseher in einem Gesamtwert von über 5.600 Euro beschädigt, bis die 35-Jährige von mehreren Geschäftsmitarbeitern festgehalten werden konnte. Verletzt wurde dabei niemand.

Die hinzugerufenen Polizisten führten einen Alkotest mit der Randaliererin durch. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 2 Promille an. Da sie sich weiterhin aggressiv verhielt und vergeblich versuchte, die Beamten zu treten und zu bespucken, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Gegen 20:00 Uhr, nachdem sie ausgenüchtert war, konnte sie wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Die 35-Jährige muss sich nun wegen der vorsätzlichen Sachbeschädigung verantworten. (Re)

