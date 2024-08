Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit gestohlenen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs

Troisdorf (ots)

Zivilfahnder des Rhein-Sieg-Kreises befuhren am Donnerstag (01. August) gegen 15:45 Uhr die Gotenstraße in Troisdorf. Dabei wurden sie auf einen Nissan-Fahrer aufmerksam, der den Beamten aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war. So war auch bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die nicht uniformierten Beamten hielten den 29-jährigen Troisdorfer in der Teutonenstraße an. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle stellte heraus, dass an dem Nissan zwei verschiedene Kennzeichen angebracht und beide als gestohlen gemeldet waren. Zudem fanden die Polizisten in der Hosentasche des 29-Jährigen eine kleine Metallkapsel mit einer unbekannten Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Drogen handelt.

Der Troisdorfer gestand, dass er die Kennzeichen gestohlen habe und auch keine Fahrerlaubnis besäße. Zudem habe er Amphetamine zu sich genommen. Ein Drogenvortest bestätigte die Angaben des Tatverdächtigen.

In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die beiden gestohlenen Kennzeichen und die Metallkapsel wurden sichergestellt. Da der 29-Jährige bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, wurde sein Pkw zu Gefahrenabwehr sichergestellt.

Die Beamten leiteten gegen den Troisdorfer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss, Diebstahls, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. #RheinSiegSicher (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell