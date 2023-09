Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Ausgedehnter Wohnungsbrand schnell gelöscht

Pinneberg (ots)

Sonntag, 3. September 2023, 6.41 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Mühlenkamp +++ Einsatz: FEU 3 Y (Feuer, drei Löschzüge, Menschenleben in Gefahr)

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn ist heute Morgen zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem kombinierten Mehrfamilien- und Bürogebäude am Mühlenkamp gerufen worden.

In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Fenster und drohten auf das Dach überzugreifen.

Da zu dem Zeitpunkt unklar war, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten, ließ Einsatzleiter Michael Kanarski Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn auslösen und forderte ebenfalls Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Kölln-Reisiek an. Darüber hinaus beorderte die Leitstelle drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug an die Einsatzstelle.

Glücklicherweise konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr alle zwölf Personen, die sich zu Brandausbruch in dem Gebäude aufgehalten hatten, selbstständig retten. Drei der insgesamt 15 dort gemeldeten Personen waren nicht zuhause.

Der Brand selber war durch zwei Trupps im Innen- und Außenangriff schnell erstickt. Nach etwa einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Eine Ausbreitung des Brandes in das Dach konnte verhindert werden. Eine Kontrolle des Dachbereichs über die beiden in Stellung gebrachten Drehleiterfahrzeuge verlief negativ.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist das Gebäude aktuell unbewohnbar. Die Bewohner werden vom Ordnungsamt der Stadt Elmshorn anderweitig untergebracht.

Insgesamt waren mehr als 80 Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

