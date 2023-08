Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Quickborn: Ausgedehnter Dachstuhlbrand eines Rohbaus

Pinneberg (ots)

Quickborn: Ausgedehnter Dachstuhlbrand eines Rohbaus Datum: Mittwoch, 23. August 2023, 3.49 Uhr +++ Einsatzort: Quickborn, Drosselweg +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge) Quickborn - Noch während der Einsatz FEU Y an der Bahnhofstraße in Quickborn (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5586161) anlief, gingen weitere Notrufe aus der Eulenstadt bei der Leitstelle West in Elmshorn ein. Am Drosselweg in Quickborn stand der Dachstuhl eines sich im Bau befindenden Walmdachbungalows in hellen Flammen. Personen wurden dort nicht verletzt. Die Leitstelle entsandte in der ersten Alarmierung die Freiwillige Feuerwehr Ellerau in den Drosselweg. Die Einsatzleitung dort übernahm der stellvertretende Quickborner Wehrführer Daniel Dähn. Er forderte nach einer ersten Erkundung die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe (Stadt Norderstedt) unter anderem mit einer zweiten Drehleiter an. Außerdem rückten freie Quickborner Kräfte an. Insgesamt waren etwa 70 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Auch der stellvertretende Kreiswehrführer Stefan Mohr machte sich ein Bild von der Lage. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um einen Neubau eines großen Walmdachbungalows, der aus zwei verbundenen Baukörpern bestand. Dieser war komplett von einem Baugerüst umgeben. Herausfordernd war, die beiden Hubrettungsfahrzeuge in der engen Wohnstraße zu platzieren. Ein Innenangriff war von vornherein nicht mehr möglich. Die Feuerwehren setzte Wenderohre über beide Drehleitern sowie fünf C-Rohre vom Boden aus zur Brandbekämpfung ein. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Über die Leitern wurden die Dachpfannen komplett heruntergenommen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude. Das Feuer war gegen 6 Uhr so weit aus. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 8 Uhr. Auch hier gilt: Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Quickborn: 23 FF Ellerau: 21 FF Friedrichsgabe: 22 KFV Pinneberg: 2 Rettungsdienst RKiSH: 2 mit 1 RTW in Bereitstellung Stadtwerke Quickborn Polizei und Kripo Einsatzleiter: Daniel Dähn, stellvertretender Wehrführer FF Quickborn

