POL-PDNW: Haßloch - Einbruch in Holiday Park

Haßloch (ots) - Seit Beginn der Woche mehren sich im Dienstgebiet der Polizei Haßloch Mitteilungen über sogenannte "Dachhaie". Angebliche Handwerker boten an der Haustüre kostengünstige Reparaturleistungen am Haus an, welche im Nachgang eine horrende Abbrechung nach sich zogen. Durch die Polizei Haßloch wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sollte Ihnen an der Haustüre ein entsprechendes, unseriöses Angebot unterbreitet werden, gehen Sie nicht auf ...

