Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Koffer im Zug vertauscht - Die Bundespolizei hilft

Hamburg (ots)

Am 29. Mai 2024 wurde das Schicksal von zwei Menschen auf eine ungewöhnliche Art und Weise miteinander verwoben. Und wer war mittendrin? Die Bundespolizei am Hamburg Airport. Mittwochnachmittag meldete sich ein Reisender bei der Bundespolizei am Flughafen. Er sei mit dem Zug angereist und habe offensichtlich seinen roten Koffer mit dem einer anderen Reisenden vertauscht. Da er in den Urlaub nach Kreta wollte, gab er den vertauschten Koffer bei der Bundespolizei am Hamburger Flughafen ab und reiste letztlich ohne Koffer nach Griechenland.

Sogleich wurde die zuständige Bundespolizeiinspektion in Flensburg über diesen Sachverhalt im Zug von Köln nach Westerland informiert. Die dortige Leitstelle konnte den Zugbegleiter erreichen. Dieser fand den zweiten vertauschten Koffer und konnte diesen anhand des Adressanhängers eindeutig zuordnen. Die Eigentümerin des Koffers, der sich in Hamburg befand, war aber in Niebüll ausgestiegen, um von dort über Dagebüll nach Amrum zu reisen. Sie hatte ihr Reisegepäck vor dem Ausstieg in Niebüll vermisst und den Zugbegleiter informiert. Der Koffer des Reisenden, der damit eigentlich nach Kreta reisen wollte, wurde am Ankunftsort des IC in Westerland deponiert.

Am Mittwoch ist es der Bundespolizei am Flughafen Hamburg gelungen, die Amrum-Urlauberin zu kontaktieren. Kräfte der Bundespolizei am Hamburg Airport begaben sich mit dem Koffer zum Hauptbahnhof Hamburg und übergaben diesen an den Zugchef eines Intercitys, der auf dem Weg nach Niebüll war. So gelang es, mit Hilfe der Deutschen Bahn und der Norddeutschen Eisenbahn Niebüll GmbH den Koffer nach Amrum zu transportieren. Die Übergabe erfolgte Mittwochabend gegen 18.00 Uhr an die überglückliche Besitzerin.

Aktuell befindet sich der zweite Koffer auf dem Weg von Westerland nach Hamburg, um diesen dem Urlauber nach der Rückkehr aus Griechenland zu übergeben.

Koffer vertauscht? Die Bundespolizei hilft auch bei ungewöhnlichen Einsätzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell