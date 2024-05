Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Kennzeichenmissbrauch kostet über 1.000 Euro

Hamburg (ots)

Am Mittwoch gegen 22:15 kam ein 46-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem Flug aus Chisinau am Flughafen Hamburg an. Er stellte sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit August 2022 durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Kennzeichenmissbrauchs war eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 25 Euro zu zahlen. Alternativ standen 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 77 Euro Verfahrenskosten. Der Mann konnte die geforderten 1077 Euro zahlen und anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell