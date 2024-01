Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glascontainer in Brand gesetzt

Bad Salzungen / Immelborn (ots)

Am 31.12.2023 gegen 21:40 Uhr setzten unbekannte Täter in Immelborn in der Salzunger Straße einen Glascontainer in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand recht zügig löschen. Am Container entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

