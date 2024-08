POL-SU: Sensationell günstige Gartengeräte - Warnsignale für einen Fake-Shop übersehen

Siegburg (ots) - Am 7. Juni berichteten wir darüber, dass unser Facebook-Account "Polizei NRW Rhein-Sieg-Kreis" unerwartet von Meta deaktiviert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5796482 [presseportal.de]). In Zusammenarbeit mit Meta konnten wir eine Lösung finden, so dass unser Account seit heute (6. Juli) wieder online ist. Ab sofort informieren ...

mehr