Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geldbörse aus Pkw entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vereinsstraße;

Tatzeit: 20.05.2024, zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr;

In ein geparktes Auto sind Unbekannte in Gronau eingebrochen. Um in das abgestellte Auto zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Abgespielt hat sich das Geschehen am Pfingstmontag zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr an der Vereinsstraße. Die Diebe ließen ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren mitgehen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Wertsachen im Wagen zurückzulassen. (to)

