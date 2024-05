Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Bei Einbruch Wertsachen gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Vennweg;

Tatzeit: 20.05.2024, 13.00 Uhr;

Unbekannte sind am Pfingstmontag tagsüber in ein Wohnhaus in Borken-Burlo eingedrungen. Um in das Gebäude am Vennweg zu gelangen, hatten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld, Schmuck, zwei Radiogeräte und eine Spielekonsole. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

