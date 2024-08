Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Lastrup

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. August 2024, um 20:47 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Lastruper mit seinem Fahrrad (Pedelec) in Hemmelte den Fahrradweg in Höhe der Straße Pflochmoor. Hier beabsichtigte er, die Bahnhofstraße in Höhe einer Fußgängerfurt zu überqueren und übersah dabei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Mann aus Vaale, der mit seinem Sattelzug die Bahnhofstraße aus Richtung Warnstedt kommend in Richtung Hemmelte befuhr. Trotz eines umgehend eingeleiteten Bremsmanövers des Sattelzuges kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem Sattelzug. Rettungskräfte führten Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg durch, so dass der Pedelec-Fahrer seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Es waren Rettungskräfte des DRK und der Freiwilligen Feuerwehren aus Lastrup und Bevern vor Ort. Am Pedelec und am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Vollsperrung dauerte mehrere Stunden an.

