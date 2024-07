Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streifen nehmen zwei 21-Jährige fest

Mehrere Verfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Streifen des 1. Polizeireviers haben am Dienstagmorgen (2.7.) mit Unterstützung eines Diensthundes zwei 21-Jährige in der Adelungstraße festgenommen und mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Urkundenfälschung sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Gegen 7.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldete zwei junge Männer im Bereich der Innenstadt, von denen einer offensichtlich eine Axt mitführen sollte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte die beschriebenen Personen in der Adelungstraße antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung des Darmstädter stieß ein Polizist auf die beschriebene Axt. Da gegen ihn ein behördlich angeordnetes Waffenverbot vorliegt, wurde sie sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wehrte sich der 21 Jahre alte Mann und beleidigte die eingesetzten Streifenteams, er trat in Richtung der Polizeikräfte und biss einem Beamten schließlich ins Bein. Er wurde festgenommen und zur Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache gebracht. Im Anschluss kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle.

Bei seinem Begleiter, der aus Weiterstadt kommt, stellten die Einsatzkräfte dessen Führerschein sicher, der Fälschungsmerkmale aufwies. Ermittlungen ergaben, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus dürften die beiden 21-Jährigen nach bisherigen Erkenntnissen auch für einen Einbruch in ein Schaustellerfahrzeug am Friedensplatz verantwortlich sein. Hier wurden gegen 6.45 Uhr zehn Plastikbaseballschläger aus einem Anhänger entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

