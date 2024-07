Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Infotainmentsystem aus Mini Cooper entwendet

Darmstadt (ots)

Auf das Infotainmentsystem eines Mini Coopers hatten es Kriminelle bei einem Diebstahl in der Zeit von Montagabend (1.7.) bis Dienstagmorgen abgesehen. Gegen 9 Uhr am Dienstag bemerkte der Besitzer des schwarzen Autos, dass bislang noch unbekannte Täter in sein Fahrzeug eingedrungen waren. Das Auto war seit 18 Uhr am Vorabend in der Goethestraße abgestellt. Wie die Unbekannten in den Fahrzeuginnenraum eindringen konnten, steht aktuell noch nicht fest. Mit dem gesamten Entertainmentsystem sowie dem Tachometer suchten die Diebe anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

