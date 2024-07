Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Groß-Umstadt (ots)

Nach einem Diebstahl von einer Baustelle in der Höchster Straße hat die Kriminalpolizei in Dieburg die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 17.30 Uhr am Montagabend (1.7.) und 7 Uhr am nächsten Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter auf das Gelände des Schwimmbads ein und entwendeten rund 90 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute ergriffen die Kriminellen im Anschluss unerkannt die Flucht. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

