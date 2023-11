POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Damflos (ots) - Im Zeitraum von Samstag dem 25.11.2023 - Sonntag, den 27.11.2023, wurde am Bürgerhaus in Damflos an einem Anhänger das amtliche Kennzeichen entwendet. Getränkeanhänger der Fa. Kohlhaas. Hinweis die zur Aufklärung der vorliegenden Straftat zweckdienlich sind, erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil www.pihermeskeil@polizei.rlp.de Tel: 06503-9151-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

