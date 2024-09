Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Leiter des Polizeireviers Überlingen verabschiedet

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Knapp vier Jahre war Polizeioberrat Stephan Stitzenberger Leiter des Polizeireviers Überlingen, nun hat er mit Ablauf des Monats August die Große Kreisstadt in Richtung Tuttlingen verlassen, wo er die vakante Stelle des Revierleiters übernimmt. Stitzenberger wohnt im Landkreis Tuttlingen, weswegen sich sein Arbeitsweg zukünftig deutlich verkürzen wird.

In einer kleinen Feierstunde im Überlinger Rathaus am Montag, 09.09.24, würdigten Oberbürgermeister Jan Zeitler und Polizeipräsident Uwe Stürmer das Wirken Stitzenbergers als Chef von rund 90 Polizeibeamtinnen und -beamten beim Polizeirevier Überlingen mit den dazugehörigen Polizeiposten Markdorf, Meersburg und Salem seit Herbst 2020. "Es waren turbulente Zeiten, in denen Sie zu uns gekommen sind - war doch Corona mit all seinen polizeilichen Herausforderungen voll im Gange", ließ Polizeipräsident Stürmer die Zeit nochmals Revue passieren. "Aber trotz dieser Widrigkeiten haben Sie sich in kürzester Zeit in Ihrer neuen Funktion hervorragend etabliert. Als fürsorglicher und angesehener Chef Ihren Mitarbeitenden gegenüber, als stets verlässliche und engagierte Führungskraft Ihren Vorgesetzten gegenüber und als geschätzter und kompetenter Vertreter der Polizei den Kommunen und sonstigen Bedarfsträgern in der Region Überlingen gegenüber. Wir lassen Sie ungern ziehen, ich bedanke mich aber im Namen des Polizeipräsidiums Ravensburg ganz herzlich bei Ihnen für Ihr außerordentliches Engagement für die Polizei in unserer Region in der zurückliegenden Zeit", drückte Stürmer sein Bedauern über Stitzenbergers Weggang aus, wenngleich die Gründe dafür natürlich bei ihm auf vollstes Verständnis träfen.

Oberbürgermeister Jan Zeitler ergänzte: ""Mit Stephan Stitzenberger verliert die Stadt Überlingen einen herausragenden Revierleiter, der durch sein Engagement, seine Professionalität und sein starkes Verantwortungsbewusstsein die Sicherheit in unserer Stadt maßgeblich geprägt hat. Sein unermüdlicher Einsatz und seine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung werden uns in bester Erinnerung bleiben. Wir danken ihm für seinen Dienst und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Polizeioberrat Stitzenberger fiel sein Abschied "von einem der schönsten Arbeitsplätze bei der Polizei Baden-Württemberg - wer hat aus seinem Büro schon Seesicht" ebenfalls nicht leicht. Er bedankte sich bei Oberbürgermeister Zeitler und bei allen kommunalpolitischen Verantwortungsträgern im Zuständigkeitsbereich für das große Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohl und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. "Unser Ziel - Ihre Sicherheit, haben wir gemeinsam jeden Tag gelebt" resümierte er und betonte, dass dies nur gemeinsam gelinge. Ausdrücklich bedankte er sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei allen Führungskräften des Polizeireviers Überlingen "für das Miteinander, für den Teamgeist, für das gemeinsame Ziel Sicherheit".

Bis über Stitzenbergers Nachfolge für die Stelle entschieden ist, die wieder im höheren Polizeivollzugsdienst besetzt werden soll, wird sein bisheriger Stellvertreter, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Rieß, die Amtsgeschäfte kommissarisch leiten. Seine Stellvertretung wird so lange durch Polizeihauptkommissar Simon Walz wahrgenommen, der zuletzt den Ermittlungsdienst im Polizeirevier Überlingen geleitet hat. Beiden wünschte Polizeipräsident Stürmer für diese Übergangszeit alles Gute und stets ein glückliches Händchen bei dieser sehr verantwortungsvollen Aufgabe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell