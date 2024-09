Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.09.2024

Hagnau am Bodensee / Bodenseekreis (ots)

Festnahme nach Einbruch in Hotel

Nach dem Einbruch in ein Hotel in der Hauptstraße in Hagnau ermittelt der Polizeiposten Meersburg gegen einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen. Mit einem noch unbekannten Komplizen soll er sich in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein Fenster Zutritt zur Rezeption verschafft und dort Bargeld und einen Schlüssel gestohlen haben. Beim Versuch, auch den Tresor zu stehlen, scheiterte das Duo. Eine Überwachungskamera erfasste die beiden unmaskierten Männer bei ihrem Vorgehen. Bereits am Sonntagnachmittag fiel der 30-Jährige anhand seiner auffälligen Tatkleidung an einer Bushaltestelle in Hagnau auf und konnte wenig später von Polizisten vorläufig festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung des Zimmers des 30-Jährigen fanden die Ermittler den entwendeten Hotelschlüssel sowie weiteres potentielles Diebesgut. Ob der 30-Jährige an weiteren Einbrüchen beteiligt war, ist ebenso Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen des Polizeipostens Meersburg, wie die Klärung der Identität seines Komplizen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der tunesische Staatsangehörige am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dieser wurde in Vollzug gesetzt, seither sitzt 30-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

