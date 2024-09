Polizei Bielefeld

POL-BI: Kioskräuber scheitern - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 05.09.2024, versuchte ein Trio einen Kiosk an der Bremer Straße auszurauben. Als sie auf Gegenwehr trafen, ergriffen sie die Flucht.

Gegen 00:55 Uhr betraten drei maskierte Männer das Geschäft an der Bremer Straße, in Höhe der Diebrocker Straße. Dort sprühten sie Reizgas in Richtung des Verkäufers. Als dieser jedoch mit einer Flasche auf die Räuber warf, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Ein Zeuge teilte den alarmierten Polizisten mit, dass das Trio mit einem schwarzen Pkw mit Bielefelder Kennzeichen in Richtung Meller Straße geflüchtet sei.

Die Tatverdächtigen und ein Fluchtfahrzeug konnten im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Das Trio war dunkel gekleidet, trug schwarze Sturmhauben und schwarze Handschuhe. Ihr Alter wurde auf 18 bis 30 Jahre geschätzt. Eine Person soll korpulent und eine andere eher schlank gewesen sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen und dem Fluchtfahrzeug beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

