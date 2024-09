Polizei Bielefeld

POL-BI: Notorischer Wiederholungstäter in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Parfüm-Dieb verließ am Mittwoch, 04.09.2024, innerhalb einer Stunde gleich zweimal mit der hochpreisigen Beute in den Händen ein Geschäft. Der polizeibekannte drogenabhängige Mann ist in Haft.

Eine Mitarbeiterin einer Parfümerie an der Bahnhofstraße bemerkte um 10:38 Uhr einen Mann, der zwei Parfümflaschen aus dem Regal nahm und damit, ohne zu bezahlen, das Geschäft verließ. Um 11:35 Uhr betrat der Dieb erneut die Filiale, griff wieder zwei Flaschen Herrenparfüm und flüchtete. Die Mitarbeiterin informierte daraufhin den Ladendetektiv sowie die Polizei. Bei Inaugenscheinnahme der Videoaufzeichnungen erkannten die Polizisten den Täter, einen 41-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit. Er war bereits in den letzten Wochen vermehrt bei Ladendiebstählen in der Innenstadt in Erscheinung getreten.

Der Ladendetektiv konnte den Täter, der versuchte seine Beute an der Herbert-Hinnendahl-Straße zu verkaufen, festhalten und zurück zum Geschäft führen. Die Polizisten nahmen den 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz, gegen den in den letzten vier Wochen neun Ladendiebstahlsanzeigen vorgelegt wurden, fest. Kriminalbeamte führten ihn anschließend dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

