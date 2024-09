Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle bei Wendemanövern: Radfahrer teils schwer verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 02.09.2024, nahmen Polizeibeamte zwei Unfälle auf, bei denen Pkw-Fahrer mit Fahrradfahrern beim Wenden zusammengestoßen waren.

Gegen 17:30 Uhr erfasste ein Pkw-Fahrer einen Radler bei einem U-Turn am Jahnplatz. Der 24-jährige Bielefelder fuhr mit seinem Citroen Berlingo in Richtung Kesselbrink. Dabei überholte er einen 35-jährigen Bielefelder, der mit seinem Mountainbike in dieselbe Richtung fuhr.

Als der Citroen-Fahrer kurzzeitig auf die rechtseitige Busspur wechselte, dachte der Radfahrer, dass er anhalten und etwas ausladen wollte. Dann aber setzte der 24-Jährige zu einem U-Turn an und bog scharf nach links ab. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die linke Seite des Fahrzeugs.

Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Er wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Citroen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro und am Fahrrad von circa 500 Euro.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich gegen 19:35 Uhr auf der Körnerstraße. Auf der Suche nach einem Parkplatz befuhr ein 78-jähriger Bielefelder die Körnerstraße in Richtung Turnerstraße. Er beabsichtigte zu wenden und befuhr dabei den kombinierten Geh- und Radweg zu seiner linken Seite. Zeitgleich fuhr eine entgegenkommende 27-jährige Bielefelderin mit ihrem Rennrad in Richtung Niederwall. Sie kollidierte mit der Fahrzeugfront und zog sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte nahmen sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus mit.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro und am Fahrrad von etwa 400 Euro.

