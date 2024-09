POL-BI: Mann mit goldenem Teleskopschlagstock gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Erneut ist es Betrügern per Telefon gelungen, ein älteres Bielefelder Ehepaar mit einem angeblichen Kriminalfall in der Nachbarschaft zu täuschen. Die Polizei sucht Zeugen zu der Übergabe von Wertgegenständen am Sonntagabend, 01.09.2024. Ein angeblicher Polizeibeamter warnte die Senioren, dass ihr Geld und ihre Wertsachen in ihrer Wohnung nicht mehr sicher lagern würden. ...

