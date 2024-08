Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 01.08.2024 (11.00 Uhr) bis 03.08.2024 (15.30 Uhr) eine bronzene Grabvase von einem Grab auf einem Coesfelder Friedhof auf der Rekener Straße. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

