Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligte

Dormagen (ots)

Bereits am Dienstag, den 14.05., wurde eine 59-jährige Dormagenerin bei einem Verkehrsunfall verletzt und nun suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats Zeugen und den unfallbeteiligten Pkw.

Die Frau befuhr nach ersten Erkenntnissen die Straße "Am Straberger See" mit ihrem Fahrrad in Richtung Horremer Straße. Dabei sei ihr ein Fahrzeug entgegengekommen, welches so dich an ihr vorbeifuhr, dass sie dadurch ins Straucheln geriet und mit zwei Fußgängern zusammenstieß.

Die Dormagernerin stürzte und verletzte sich dabei. Das Fahrzeug, ein dunkler Kleinwagen, vermutlich mit zwei Frauen im Alter von etwa 20 Jahren mit dunklen Haaren besetzt, entfernte sich in Richtung Nievenheim. Die Fahrradfahrerin suchte anschließend eigenständig einen Arzt auf und erstattete im Anschluss bei der Polizei Anzeige.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Die Ermittler suchen den flüchtigen Pkw und Zeugen, insbesondere die zwei Fußgänger, die Angaben zum Unfallhergang sowie zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

