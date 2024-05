POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach 25 Jahre altem Mann aus Dormagen ist beendet

Neuss (ots) - Am Donnerstag (23.05.), gegen 20:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Grevenbroicher Straße / Am Palmstrauch zur Kollision zweier Fahrzeuge. An dem Unfall waren ein grauer VW und ein schwarzer BMW beteiligt. Eine Mitfahrerin im VW und der Fahrer des BMWs wurden leicht verletzt. Der Unfallhergang konnte vor Ort aufgrund widersprüchlicher Aussagen nicht geklärt werden. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter ...

mehr