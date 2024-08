Coesfeld (ots) - Abschlussmeldung zu Auftrag Nr. 5425846 Einsatzkräfte der Polizei haben den 87-jährigen Gelsenkirchener unverletzt am Sonntagmittag (04.08.24) in einem Waldgebiet entdeckt, das westlich des Flugplatzes Borkenberge liegt. Er war seit dem Samstagmorgen in dem Gebiet unterwegs, um Pilze zu sammeln. Am Samstagmittag meldeten Verwandte ihn als ...

