Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (27.04.2024), gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Meringer Straße, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Meringer Straße in nördlicher Fahrrichtung hinter zwei Pkw. Als der vordere der beiden Pkw nach links abbiegen wollte und dafür abbremste, musste auch der folgende Pkw abbremsen. Der 34-Jährige wollte die bremsenden Pkw überholen und übersah dabei den abbiegenden vorderen Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt. Das Motorrad und der Pkw mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell