POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Bereits am Freitag (26.04.2024), zwischen 00:45 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein in der Zirbelstraße geparkter Mercedes beschädigt. Der Geschädigte stellte seinen Pkw an der Tatörtlichkeit ab, als er zurückkehrte stellte er fest, dass sich am Stoßfänger und Kotflügel vorne links ein Schaden und roter Farbabrieb befand. Die ...

mehr