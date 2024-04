Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Linienbus beschädigt und Widerstand geleistet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.04.2024), gegen 03:10 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger auf dem Gehweg vor einer Gaststätte in der Jakoberstraße. Als ein Linienbus an diesem vorbeifuhr, warf der Mann einen Meterstab auf die Windschutzscheibe des Busses, die dadurch beschädigt wurde. Der Mann flüchtete anschließend. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der 24-Jährige im Rahmen einer Fahndung in der Nähe festgestellt werden. Bei einer Personenkontrolle verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und sperrte sich gegen alle Maßnahmen. Aus diesem Grund sollte der 24-Jährige in den Polizeiarrest gebracht werden. Ein 18-jähriger Verwandter des Mannes war während der Kontrolle ebenfalls anwesend und verhielt sich ebenfalls aggressiv. Der 18-Jährige wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen, sein Verwandter verbrachte die Nacht im Polizeiarrest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

