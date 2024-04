Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Oberhausen - Bereits am Freitag (26.04.2024), zwischen 00:45 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein in der Zirbelstraße geparkter Mercedes beschädigt. Der Geschädigte stellte seinen Pkw an der Tatörtlichkeit ab, als er zurückkehrte stellte er fest, dass sich am Stoßfänger und Kotflügel vorne links ein Schaden und roter Farbabrieb befand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell