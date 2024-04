POL Schwaben Nord: Mann reagiert richtig

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024) im Zeitraum zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Blücherstraße zu verschaffen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. Rückfragen bitte an: ...

