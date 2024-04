POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots) - Zusmarshausen - Am Samstag (20.04.2024) gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Rettungsdiensteinsatz in der Hofstetterstraße hinzugerufen. Wie sich nach Eintreffen der Polizeistreife herausstellte, befand sich ein 81-Jähriger offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Im weiteren Verlauf griff der 81-Jährige die Polizeibeamten ...

mehr