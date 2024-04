Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung mit Rollerfahrer

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (25.04.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Rollerfahrer und einer 35-jährigen Fußgängerin in der Lilienthalstraße.

Gegen 16.00 Uhr ging die 35-jährige Frau an den, am Straßenrand stehenden, Rollerfahrer und seine weibliche Begleitung vorbei. Hierbei beleidigte der Rollerfahrer die 35-Jährige, stieg mit seiner Begleitung auf den Roller und fuhr auf die 35-jährige Frau zu. Diese sprang zur Seite und verhinderte so einen Zusammenstoß. Der Rollerfahrer entfernte sich anschließend in Richtung der Zeppelinstraße.

Der Rollerfahrer und seine Begleitung werden wie folgt beschrieben:

- Männlich, ca. 17-20 Jahre, schlank, lockige kurze braune Haare, schwarz gekleidet, sprach deutsch - Weiblich, ca. 15-18 Jahre, schlank, lange dunkelblonde Haare, stark geschminkt, schwarze Jacke, schwarzer Helm, sprach deutsch

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung gegen den unbekannten Rollerfahrer und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell