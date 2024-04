POL Schwaben Nord: Szene ganz genau im Blick - Einsatz der Kriminalpolizei

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024), gegen 11.00 Uhr rief eine bislang unbekannte Person einen 83-jährigen Mann an. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass die Frau des 83-Jährigen einen Verkehrsunfall hatte. Der unbekannte Anrufer forderte eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich. Der 83-Jährige zweifelte an der Glaubhaftigkeit der Forderung und informierte ...

