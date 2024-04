Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein unterwegs

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Samstag (27.04.2024), gegen 22:30 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife ein Motorrad auf der Forschungsallee, das mit zwei Personen besetzt war. Als die Personen die Streife bemerkten, stellten sie das Motorrad ab und versuchten sich durch Flucht in ein angrenzendes Feld einer Kontrolle zu entziehen. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen gab ein 17-Jähriger zu, das Motorrad gefahren zu haben, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren war der Jugendliche leicht alkoholisiert. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Besitzer des Motorrades erwartet nun ebenfalls eine Anzeige, da er dem 17-Jährigen das Motorrad zur Verfügung gestellt und die Fahrt gestattet hatte.

