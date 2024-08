Coesfeld (ots) - Die seit den Vormittagsstunden vermisste 79-jährige Frau aus Havixbeck ist wohlbehalten wieder Zuhause. Polizeibeamte trafen die Seniorin nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Gemeindegebiet an und brachten sie nach Hause. Ursprungsmeldung: Die Polizei in Havixbeck sucht derzeit nach einer vermissten, 79-jährigen Frau. Diese hatte am Vormittag gegen 10 Uhr das Haus verlassen und ist seitdem nicht ...

mehr